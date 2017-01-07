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"Реал" разгромил "Гранаду" на своем поле

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал" разгромил "Гранаду".

Чемпионат Испании

17 тур

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания)

"Реал Мадрид" - "Гранада" 5:0

Голы: Иско, 17, 32, Бензема, 23, Роналду, 28, Каземиро, 63

"Реал Мадрид": Навас - Варан, Марсело, (Коэнтрау, 74), Карвахаль, Начо - Модрич, Каземиро, Кроос, (Хамес, 46), Иско, (Асенсио, 49), - Роналду, Бензема.

"Гранада": Очоа - Ломбан, Рубен Везу, Силва, Табану, (Понсе, 87), - Серджи Сампер, Агбо, (Маркес, 65), Перейра, Бога, (Буэно, 72), Тито - Кравец.

Предупреждения: Агбо, 58, Силва, 75, Каземиро, 78, Табану 79, Хамес 88
Теги: Реал Гранада
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