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14:15
Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (1)
Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (1)
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Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
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Валерий Рейнгольд: мне не жалко "Томь", сибирских и уральских команд у нас быть не должно (113)
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03:16
Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
"Реал" разгромил "Гранаду" на своем поле
В матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал" разгромил "Гранаду".
Чемпионат Испании
17 тур
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания)
"Реал Мадрид" - "Гранада" 5:0
Голы: Иско, 17, 32, Бензема, 23, Роналду, 28, Каземиро, 63
"Реал Мадрид": Навас - Варан, Марсело, (Коэнтрау, 74), Карвахаль, Начо - Модрич, Каземиро, Кроос, (Хамес, 46), Иско, (Асенсио, 49), - Роналду, Бензема.
"Гранада": Очоа - Ломбан, Рубен Везу, Силва, Табану, (Понсе, 87), - Серджи Сампер, Агбо, (Маркес, 65), Перейра, Бога, (Буэно, 72), Тито - Кравец.
Предупреждения: Агбо, 58, Силва, 75, Каземиро, 78, Табану 79, Хамес 88
Чемпионат Испании
17 тур
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания)
"Реал Мадрид" - "Гранада" 5:0
Голы: Иско, 17, 32, Бензема, 23, Роналду, 28, Каземиро, 63
"Реал Мадрид": Навас - Варан, Марсело, (Коэнтрау, 74), Карвахаль, Начо - Модрич, Каземиро, Кроос, (Хамес, 46), Иско, (Асенсио, 49), - Роналду, Бензема.
"Гранада": Очоа - Ломбан, Рубен Везу, Силва, Табану, (Понсе, 87), - Серджи Сампер, Агбо, (Маркес, 65), Перейра, Бога, (Буэно, 72), Тито - Кравец.
Предупреждения: Агбо, 58, Силва, 75, Каземиро, 78, Табану 79, Хамес 88
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