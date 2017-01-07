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Юто Нагатомо может перебраться в "Бернли"

Защитник "Интера" Юто Нагатомо может перебраться в Англию, сообщает Football Italia.

Игроком активно интересуется "Бернли". Отмечается, что английский клуб уже провёл переговоры по трансферу игрока, хотя итальянская команда не горит желанием расставаться с японцем.
Теги: Бернли Интер Трансферы
Сегодня, 17:00
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