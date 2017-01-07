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Уэсли Снейдер: в Китае мне бы хватило 15 миллионов евро в год и 3-х летний контракт

Полузащитник "Галатасарая" Уэсли Снейдер заявил, что согласился бы уехать играть в Китай на определенных условиях.

"На каких условиях я бы согласился на переезд в Китай? Мне бы хватило 15 миллионов евро за сезон и трёхлетний контракт", - приводит слова Снейдера Sporx.
Теги: Снейдер Галатасарай
Сегодня, 17:03
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8
(0)
№8 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 18:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kpa6
соглашусь на 100 тысяч евро в год и контракт на 3+1 года..подъёмные ещё тысяч 50 евро

Да тут полРоссии в кровь ноги собьет, землю рыть будет, рвать и метать за эти деньги.
А футболистам профессиональным пох.й. Это же гроши.
За такие деньги некоторые сумки в Рубине таскать не хотят.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
всего то 45 лямов на достойную старость))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 17:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?
- Пять тысяч, - быстро ответил Балаганов.
- В месяц?
- В год.
Регистрация: 31.10.2013
№5 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 17:29) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
наш зенит пичинен может дать больше


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№4 Написал: Lider13325 (Сегодня, 17:24) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
мне бы и рублей хватило бы
Регистрация: 26.11.2016
№3 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 17:12) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
соглашусь на 100 тысяч евро в год и контракт на 3+1 года..подъёмные ещё тысяч 50 евро smile
Регистрация: 12.09.2011
№2 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (1)

Намёк толщиной с актёра Сёмчева.
Регистрация: 6.08.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Уже сами напрашиваются.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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