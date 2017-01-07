Уэсли Снейдер: в Китае мне бы хватило 15 миллионов евро в год и 3-х летний контракт

Полузащитник "Галатасарая" Уэсли Снейдер заявил, что согласился бы уехать играть в Китай на определенных условиях.



"На каких условиях я бы согласился на переезд в Китай? Мне бы хватило 15 миллионов евро за сезон и трёхлетний контракт", - приводит слова Снейдера Sporx.