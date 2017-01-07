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Маурицио Сарри: "Реал"? Мои мысли связаны на матче с "Сампдорией"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией".

"Мы потеряли много очков на выезде, но стараемся преодолеть этот психологический барьер. «Сампдория» представляет реальную угрозу. Она надёжно обороняется и опасна в нападении. Мои мысли сейчас не заняты будущей дуэлью с «Реалом» На данный момент мы сконцентрированы на нашем ближайшем матче", - цитирует Сарри Football Italia.
Теги: Сарри Наполи Сампдория Реал
Сегодня, 17:29
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