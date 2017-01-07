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"Манчестер Юнайтед" забил четыре мяча "Редингу"
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" в матче 1/32 финала Кубка Англии.
Кубок Англии
1/32 финала
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия)
"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" 4:0
Голы: Руни, 7, Марсьяль, 15, Рашфорд, 75, 79
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Рохо (Джонс, 19), Янг, Блинд, Феллайни, Мата (Фосу-Менса, 78), Кэррик (Швайнштайгер, 78), Марсьяль, Руни, Рашфорд
"Рединг": Аль-Хабси, Гантер, Блэкетт (Обита, 46), Мур, Эванс (Свифт, 57), Келли, Уильямс, Беренс, Берг, Макклири, Керморган (Самуэль, 77)
Кубок Англии
1/32 финала
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия)
"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" 4:0
Голы: Руни, 7, Марсьяль, 15, Рашфорд, 75, 79
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Рохо (Джонс, 19), Янг, Блинд, Феллайни, Мата (Фосу-Менса, 78), Кэррик (Швайнштайгер, 78), Марсьяль, Руни, Рашфорд
"Рединг": Аль-Хабси, Гантер, Блэкетт (Обита, 46), Мур, Эванс (Свифт, 57), Келли, Уильямс, Беренс, Берг, Макклири, Керморган (Самуэль, 77)
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