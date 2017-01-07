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"Манчестер Юнайтед" забил четыре мяча "Редингу"

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/32 финала

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия)

"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" 4:0

Голы: Руни, 7, Марсьяль, 15, Рашфорд, 75, 79

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Рохо (Джонс, 19), Янг, Блинд, Феллайни, Мата (Фосу-Менса, 78), Кэррик (Швайнштайгер, 78), Марсьяль, Руни, Рашфорд

"Рединг": Аль-Хабси, Гантер, Блэкетт (Обита, 46), Мур, Эванс (Свифт, 57), Келли, Уильямс, Беренс, Берг, Макклири, Керморган (Самуэль, 77)
Теги: Манчестер Юнайтед Рединг
Сегодня, 17:32
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