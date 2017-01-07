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"Милану" выделят на трансферы 150 миллионов евро

"Милан" готов потратить 150 миллионов евро на усиление состава, информирует La Gazzetta dello Sport.

В сферу интересов "россонери" входят форвард "Сассуоло" Доменико Берарди, вингер "Фиорентины" Фернардо Бернардески, нападающий "Лацио" Кейта Бальде, а также защитник "Вильярреала" Матео Мусаккьо.
Теги: Милан
Сегодня, 18:04
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