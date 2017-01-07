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Карим Бензема вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории "Реала"

Нападающий "Реала" Карим Бензема забил в 172-й гол за мадридскую команду.

Таким образом, 28-летний француз в списке лучших бомбардиров в истории клуба обошел Эмилио Бутрагеньо и вышел на восьмое место.
Теги: Бензема Реал
Сегодня, 18:09
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№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А КриРо на каком?
Регистрация: 3.11.2016
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