Лоик Реми дебютирует за "Кристал Пэлас" в матче против "Болтона"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс рассказал, что форвард Лоик Реми проведет свой первый матч за новую команду в матче третьего раунда Кубка Англии против "Болтона".



"Реми сегодня тренировался вместе с командой и, надеюсь, будет продолжать набирать форму. Лоик не сыграет весь матч против "Болтона", но получит какое-то количество игрового времени. Думаю, он и Фрейзер Кэмбелл могут составить неплохой тандем", - цитирует специалиста официальный твиттер "Кристал Пэлас".