Угу Виейра переходит в японскую "Иокогаму"

Нападающий "Црвены Звезды" Угу Виейра переходит в японскую "Иокогаму", сообщает пресс-служба клуба.



Отмечается, что переход игрока обойдется азиатской команде в 500 тысяч евро.