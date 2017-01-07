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Угу Виейра переходит в японскую "Иокогаму"

Нападающий "Црвены Звезды" Угу Виейра переходит в японскую "Иокогаму", сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что переход игрока обойдется азиатской команде в 500 тысяч евро.
Теги: Црвена Звезда
Сегодня, 18:25
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