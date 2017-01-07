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14:15
Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (1)
Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (1)
11:37
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
09:58
Валерий Рейнгольд: мне не жалко "Томь", сибирских и уральских команд у нас быть не должно (113)
Валерий Рейнгольд: мне не жалко "Томь", сибирских и уральских команд у нас быть не должно (113)
03:16
Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз
"Реал" повторил рекорд "Барселоны" по количеству матчей без поражений
"Реал" после победы в матче 17-го тура чемпионата Испании над "Гранадой" (5:0) повторил рекорд "Барселоны" по количеству матчей без поражений.
Каталонский клуб в сезоне-2015/16 в течение 39 игр не знал горечи поражений.
Каталонский клуб в сезоне-2015/16 в течение 39 игр не знал горечи поражений.
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