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"Реал" повторил рекорд "Барселоны" по количеству матчей без поражений

"Реал" после победы в матче 17-го тура чемпионата Испании над "Гранадой" (5:0) повторил рекорд "Барселоны" по количеству матчей без поражений.

Каталонский клуб в сезоне-2015/16 в течение 39 игр не знал горечи поражений.
Теги: Реал Барселона Гранада
Сегодня, 18:45
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