"Реал" повторил рекорд "Барселоны" по количеству матчей без поражений

"Реал" после победы в матче 17-го тура чемпионата Испании над "Гранадой" (5:0) повторил рекорд "Барселоны" по количеству матчей без поражений.



Каталонский клуб в сезоне-2015/16 в течение 39 игр не знал горечи поражений.