"Манчестер Юнайтед" впервые с сентября 2009 года одержал восемь побед подряд

"Манчестер Юнайтед" в третьем раунде кубка Англии обыграл "Рединг" со счетом (4:0) и одержал восемь подряд побед во всех турнирах.



Такое случилось с МЮ впервые с сентября 2009 года.