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"Манчестер Юнайтед" впервые с сентября 2009 года одержал восемь побед подряд

"Манчестер Юнайтед" в третьем раунде кубка Англии обыграл "Рединг" со счетом (4:0) и одержал восемь подряд побед во всех турнирах.

Такое случилось с МЮ впервые с сентября 2009 года.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:04
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