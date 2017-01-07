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Леонид Слуцкий: Витсель обеспечит все свои поколения на много лет вперёд

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение, что полузащитник Аксель Витсель, перешедший из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", решением переехать в Китай обеспечил все поколения своей семьи на много лет вперед.

"В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своём новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за "Ювентус"? А он обеспечит все свои поколения на много лет вперёд.

Надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из РФПЛ едет играть в Чехию, Сербию или Бельгию, то смысла нет. Но если ты едешь в топ-5 чемпионат, то смысл есть однозначно. Однако я не слышал, чтобы в эти топ-5 чемпионаты в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса", — цитирует Слуцкого "РИА Воронеж".
Теги: Слуцкий Витсель Ювентус
Сегодня, 19:11
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12
(2)
№12 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
oksva,
тебе-то не пофиг, клоун?)

Я - клоун ,другой - чучело , ладно . Слушай , ты - обсос , даже не обозначивший свою клубную принадлежность ,кем себя считаешь ? Мыслитель - аналитик ? Не , ты просто быдло , которое хамит всем подряд , в перерывах на выдавливание подростковых прыщей и лечения от псориаза .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№11 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 20:26) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: oksva
Вон оно что .. А он ещё не обеспечил ? Так это легко считается .Леонид , не надо считать нас всех дураками , кто то выбирает возможность стать памятью - легендой уже тем , что он играл за великий клуб и навеки останется в списке его игроков для поколений болельщиков а кто то - едет в Китай . Только нахера было игроку , уже заработавшему на столетия вперёд для своих поколений , постоянно трындеть о своей мечте играть в Юве ? Поехал на " хлебушек " заработать ? Богатым - станет , великим - никогда .

От Ваших утверждений попахивает гордыней. Все эти "величие", "легендарность", "исключительность" ничто иное, как гордыня! А это один из смертных грехов, между прочим.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№10 Написал: паравоз (Сегодня, 20:25) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Ленин
Цитата: Butcher
Да не писти чучело. Как будто Слуцкий всю РФПЛ тренирует один всю её историю

Чучело не говно,как слуцкий...да и так-то если помнишь,пусть не тренировал всю РФПЛ, но выбрал из неё всех лучших и съездил в Европу.

не факт, что лучших. уверен,что Бердыев бы собрал сб.России-2 и это был бы космос. только думать надо было головой, а не муткой
Регистрация: 20.08.2016
№9 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ленин
Цитата: Butcher
Да не писти чучело. Как будто Слуцкий всю РФПЛ тренирует один всю её историю

Чучело не говно,как слуцкий...да и так-то если помнишь,пусть не тренировал всю РФПЛ, но выбрал из неё всех лучших и съездил в Европу.

А чем Ленька провинился? Тем что взял сборную и вывел ее за два месяца на евро? Этим он виноват? Тем что ему впихнули эту обязанность насильно? Этим?
Быть может, с капелляном у нас вообще бы евро не было. Этим Слуцкий виноват?
Выжали мужика, как лимон, и теперь гавкают, как псы шелудивые на него.
Ведь все отказались. А он взялся, плюнул на гордость и взялся. Ему бы спасибо, а ему харкают в душу.
Даже некоторые болельщики ЦСКА, Бог им судья, орали: "уходи, Леня! Давай до свиданья!"
Это такая блягодарность? Именно блЯгодарность? За семь лет? Стыдно мне за таких.
Регистрация: 4.04.2008
№8 Написал: Ленин Кёльн (Сегодня, 20:12) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Butcher
Да не писти чучело. Как будто Слуцкий всю РФПЛ тренирует один всю её историю

Чучело не говно,как слуцкий...да и так-то если помнишь,пусть не тренировал всю РФПЛ, но выбрал из неё всех лучших и съездил в Европу.
Регистрация: 30.01.2016
№7 Написал: yt,jkmykq (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (4)

Изумительная наглость, соединенная с желанием считать чужие деньги. Человек продолжает заниматься своим любимым делом - играть в футбол и получать больше денег за свою работу. Если кто-то не готов выполнять свою работу за большие деньги - это ложь или он сам ничего не делает. Назовите хотя бы одну "бесплатную" легенду. Просто каждому времени своя цена. Кстати, бесплатный Романцев очень неплохо получал в Спартаке, не говоря уже о том, что он "творец" ваших успехов в РФПЛ и Европе. Хотя я за сильный Спартак.
Регистрация: 7.01.2017
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:03) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Деньги-деньги-дребеденьги.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗЕНИТ (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (7)

Для всех тупорылых. Какое ваше дело куда уехал Витсель. Не факт что-бы он чтобы он что- нибудь добился в Ювентусе. А так человек реально заработал. А поэтому недоброжелатели и завистники отвалите!
Регистрация: 24.04.2016
№4 Написал: Butcher (Сегодня, 19:53) #
  • -2
  •  (4)

Ленин,
Да не писти чучело. Как будто Слуцкий всю РФПЛ тренирует один всю её историю
Регистрация: 20.12.2015
№3 Написал: Ленин Кёльн (Сегодня, 19:50) #
  • -2
  •  (8)

Однако я не слышал, чтобы в эти топ-5 чемпионаты в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса" А откуда на них будет спрос, когда тренировали такие как ты, которые тоже там НИКОМУ не нужны?
Регистрация: 30.01.2016
№2 Написал: Butcher (Сегодня, 19:49) #
  • -2
  •  (6)

oksva,
тебе-то не пофиг, клоун?)
Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:29) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Вон оно что .. А он ещё не обеспечил ? Так это легко считается .Леонид , не надо считать нас всех дураками , кто то выбирает возможность стать памятью - легендой уже тем , что он играл за великий клуб и навеки останется в списке его игроков для поколений болельщиков а кто то - едет в Китай . Только нахера было игроку , уже заработавшему на столетия вперёд для своих поколений , постоянно трындеть о своей мечте играть в Юве ? Поехал на " хлебушек " заработать ? Богатым - станет , великим - никогда .



--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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