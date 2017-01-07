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Леонид Слуцкий: Витсель обеспечит все свои поколения на много лет вперёд
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение, что полузащитник Аксель Витсель, перешедший из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", решением переехать в Китай обеспечил все поколения своей семьи на много лет вперед.
"В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своём новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за "Ювентус"? А он обеспечит все свои поколения на много лет вперёд.
Надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из РФПЛ едет играть в Чехию, Сербию или Бельгию, то смысла нет. Но если ты едешь в топ-5 чемпионат, то смысл есть однозначно. Однако я не слышал, чтобы в эти топ-5 чемпионаты в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса", — цитирует Слуцкого "РИА Воронеж".
"В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своём новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за "Ювентус"? А он обеспечит все свои поколения на много лет вперёд.
Надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из РФПЛ едет играть в Чехию, Сербию или Бельгию, то смысла нет. Но если ты едешь в топ-5 чемпионат, то смысл есть однозначно. Однако я не слышал, чтобы в эти топ-5 чемпионаты в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса", — цитирует Слуцкого "РИА Воронеж".
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