Аксель Витсель: собираюсь продолжать играть за сборную Бельгии

Полузащитник Аксель Витсель заявил, что после перехода в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" планирует и дальше выступать за сборную Бельгии.



"Собираюсь продолжать играть за сборную Бельгии. Сделаю всё возможное, чтобы тренер при определении заявки смотрел на выступления каждого футболиста, а не на то, за какой клуб он играет. Буду держать себя в форме", - цитирует Витселя La Libre.