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Аксель Витсель: собираюсь продолжать играть за сборную Бельгии

Полузащитник Аксель Витсель заявил, что после перехода в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" планирует и дальше выступать за сборную Бельгии.

"Собираюсь продолжать играть за сборную Бельгии. Сделаю всё возможное, чтобы тренер при определении заявки смотрел на выступления каждого футболиста, а не на то, за какой клуб он играет. Буду держать себя в форме", - цитирует Витселя La Libre.
Теги: Витсель Сборная Бельгии
Сегодня, 19:16
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5
(4)
№5 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
это не правда
Регистрация: 24.11.2008
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
так не бывает патлатый
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Это называется И на контракт китайский сесть, и в сборную Бельгии влезть.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 19:27) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
она тобой играть прекращает)


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№1 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 19:27) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Ну, я не знаю, как в европах оценивают китайский чемпионат. Халка точно оттуда к бразильерам не вызовут. У бельгийцев выбор пожиже, так что шансы попасть в сборную есть, но они стремятся к нулю с каждым годом.
У человека, не стремящегося к развитию, шансы невелики.
С новым бабоносным годом тебя, Аксель!
Регистрация: 4.04.2008
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