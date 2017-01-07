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Эбуэ Куасси отправился в Дубай с "Селтиком"

Полузащитник "Краснодара" Эбуэ Куасси отправился в Дубай с "Селтиком", но не сможет тренироваться с командой, для этого ему необходимо будет получить разрешение на работу, информирует Scotzine.

Сумма трансфера может составить 3 миллиона фунтов.
Теги: Куасси Селтик
Сегодня, 19:27
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