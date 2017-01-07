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Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (2)
Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (2)
11:37
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
Эбуэ Куасси отправился в Дубай с "Селтиком"
Полузащитник "Краснодара" Эбуэ Куасси отправился в Дубай с "Селтиком", но не сможет тренироваться с командой, для этого ему необходимо будет получить разрешение на работу, информирует Scotzine.
Сумма трансфера может составить 3 миллиона фунтов.
Сумма трансфера может составить 3 миллиона фунтов.
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