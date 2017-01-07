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Бывший защитник "Томи" Яблонски продолжит карьеру в "Левски"

Защитник Давид Яблонски, выступавший в начале сезона за "Томь", продолжит карьеру в Болгарии.

Как сообщает болгарское издание Gol, игрок близок к переходу в "Левски" на правах свободного агента.
Теги: Левски
Сегодня, 20:09
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