Бывший защитник "Томи" Яблонски продолжит карьеру в "Левски"

Защитник Давид Яблонски, выступавший в начале сезона за "Томь", продолжит карьеру в Болгарии.



Как сообщает болгарское издание Gol, игрок близок к переходу в "Левски" на правах свободного агента.