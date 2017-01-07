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"Халл Сити" обыграл "Суонси" в Кубке Англии
В Кубке Англии состоялись матчи 1/32 финала.
Кубок Англии
1/32 финала
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия)
"Халл Сити" - "Суонси Сити" 2:0
Голы: Эрнандес, 78, Тимон, 90+3
"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Доусон (Малони, 70), Мейлер, Хаддлстоун, Ливермор, Снодграсс, Мэйсон, Хенриксен (Эрнандес, 63), Клукас, Диоманде (Тимон, 89)
"Суонси Сити": Нордфельдт, Нотон, Кингсли (Ранхель, 67), Хорн, Фернандес, Фер, Дайер (Рутледж, 63), Юн, Сигурдссон, Корк, Гонсалес (Льоренте, 62)
Предупреждения: Хаддлстоун, 7, Клукас, 45+1, Нотон, 88
"Сток Сити" - "Вулверхэмптон" 0:2
Голы: Кошта, 29, Доэрти, 80
"Сток Сити": Грант, Шоукросс, Инди, Питерс, Джонсон, Ванга (Аллен, 46), Афеллай, Шакири (Нгой, 72), Кркич (Адам, 46), Арнаутович, Крауч
"Вулверхэмптон": Икеме, Хос, Доэрти, Уильямсон, Айорфа (Дико, 77), Кошта, Сэвилл, Эванс, Энобахаре (Эдвардс, 71), Мэйсон (Гиббс, 62), Бодварссон
Предупреждения: Кошта, 7, Шакири, 23, Инди, 79
Кубок Англии
1/32 финала
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия)
"Халл Сити" - "Суонси Сити" 2:0
Голы: Эрнандес, 78, Тимон, 90+3
"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Доусон (Малони, 70), Мейлер, Хаддлстоун, Ливермор, Снодграсс, Мэйсон, Хенриксен (Эрнандес, 63), Клукас, Диоманде (Тимон, 89)
"Суонси Сити": Нордфельдт, Нотон, Кингсли (Ранхель, 67), Хорн, Фернандес, Фер, Дайер (Рутледж, 63), Юн, Сигурдссон, Корк, Гонсалес (Льоренте, 62)
Предупреждения: Хаддлстоун, 7, Клукас, 45+1, Нотон, 88
"Сток Сити" - "Вулверхэмптон" 0:2
Голы: Кошта, 29, Доэрти, 80
"Сток Сити": Грант, Шоукросс, Инди, Питерс, Джонсон, Ванга (Аллен, 46), Афеллай, Шакири (Нгой, 72), Кркич (Адам, 46), Арнаутович, Крауч
"Вулверхэмптон": Икеме, Хос, Доэрти, Уильямсон, Айорфа (Дико, 77), Кошта, Сэвилл, Эванс, Энобахаре (Эдвардс, 71), Мэйсон (Гиббс, 62), Бодварссон
Предупреждения: Кошта, 7, Шакири, 23, Инди, 79
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