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"Халл Сити" обыграл "Суонси" в Кубке Англии

В Кубке Англии состоялись матчи 1/32 финала.

Кубок Англии

1/32 финала

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия)

"Халл Сити" - "Суонси Сити" 2:0

Голы: Эрнандес, 78, Тимон, 90+3

"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Доусон (Малони, 70), Мейлер, Хаддлстоун, Ливермор, Снодграсс, Мэйсон, Хенриксен (Эрнандес, 63), Клукас, Диоманде (Тимон, 89)

"Суонси Сити": Нордфельдт, Нотон, Кингсли (Ранхель, 67), Хорн, Фернандес, Фер, Дайер (Рутледж, 63), Юн, Сигурдссон, Корк, Гонсалес (Льоренте, 62)

Предупреждения: Хаддлстоун, 7, Клукас, 45+1, Нотон, 88

"Сток Сити" - "Вулверхэмптон" 0:2

Голы: Кошта, 29, Доэрти, 80

"Сток Сити": Грант, Шоукросс, Инди, Питерс, Джонсон, Ванга (Аллен, 46), Афеллай, Шакири (Нгой, 72), Кркич (Адам, 46), Арнаутович, Крауч

"Вулверхэмптон": Икеме, Хос, Доэрти, Уильямсон, Айорфа (Дико, 77), Кошта, Сэвилл, Эванс, Энобахаре (Эдвардс, 71), Мэйсон (Гиббс, 62), Бодварссон

Предупреждения: Кошта, 7, Шакири, 23, Инди, 79
Теги: Халл Сити Суонси
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