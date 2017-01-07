Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:15
Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (2)
Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (2)
11:37
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
"Атлетико" вышел на четвёртое место в чемпионате Испании
"Атлетико" выиграл у "Эйбара" в матче 17-го тура испанской Примеры.
Чемпионат Испании
17 тур
Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания)
"Эйбар" - "Атлетико" М 0:2
Гол: Сауль, 54, Гризманн, 74
"Эйбар": Йоэль, Луна, дос Сантос, Лежён, Капа, Рико, Леон (Пенья, 76), Гарсия, Гонсалес (Нано, 82), Инуи (Бебе, 69), Энрич
"Атлетико": Мойя, Врсалько (Хуанфран, 46), Луис, Хименес, Савич, Годин, Сауль, Габи, Коке, Торрес (Гамейро, 71), Гризманн
Предупреждения: Гонсалес, 20, Врсалько, 30, Коке, 81, Бебе, 89
Чемпионат Испании
17 тур
Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания)
"Эйбар" - "Атлетико" М 0:2
Гол: Сауль, 54, Гризманн, 74
"Эйбар": Йоэль, Луна, дос Сантос, Лежён, Капа, Рико, Леон (Пенья, 76), Гарсия, Гонсалес (Нано, 82), Инуи (Бебе, 69), Энрич
"Атлетико": Мойя, Врсалько (Хуанфран, 46), Луис, Хименес, Савич, Годин, Сауль, Габи, Коке, Торрес (Гамейро, 71), Гризманн
Предупреждения: Гонсалес, 20, Врсалько, 30, Коке, 81, Бебе, 89
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.