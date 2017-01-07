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"Атлетико" вышел на четвёртое место в чемпионате Испании

"Атлетико" выиграл у "Эйбара" в матче 17-го тура испанской Примеры.

Чемпионат Испании

17 тур

Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания)

"Эйбар" - "Атлетико" М 0:2

Гол: Сауль, 54, Гризманн, 74

"Эйбар": Йоэль, Луна, дос Сантос, Лежён, Капа, Рико, Леон (Пенья, 76), Гарсия, Гонсалес (Нано, 82), Инуи (Бебе, 69), Энрич

"Атлетико": Мойя, Врсалько (Хуанфран, 46), Луис, Хименес, Савич, Годин, Сауль, Габи, Коке, Торрес (Гамейро, 71), Гризманн

Предупреждения: Гонсалес, 20, Врсалько, 30, Коке, 81, Бебе, 89
Теги: Атлетико Эйбар
Сегодня, 20:15
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