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Манолас и Тотти смогут сыграть в матче против "Дженоа"

Защитник Костас Манолас и нападающий Франческо Тотти смогут помочь "Роме" в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Дженоа", сообщает Football Italia.

Футболисты еще накануне игры испытывали проблемы со здоровьем, однако сейчас полностью готовы к матчу.
Теги: Манолас Тотти Рома Дженоа
Сегодня, 20:19
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