Манолас и Тотти смогут сыграть в матче против "Дженоа"

Защитник Костас Манолас и нападающий Франческо Тотти смогут помочь "Роме" в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Дженоа", сообщает Football Italia.



Футболисты еще накануне игры испытывали проблемы со здоровьем, однако сейчас полностью готовы к матчу.