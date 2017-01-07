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Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (2)
Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (2)
11:37
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго на поле, если "Тоттенхэм" станет чемпионом (видео)
Джанлуиджи Буффон не сыграет с "Болоньей" из-за респираторного заболевания
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон пропустит матч с "Болоньей" из-за респираторного заболевания. Об этом сообщает твиттер туринцев.
Место в воротах "Ювентуса" займет Нето.
Место в воротах "Ювентуса" займет Нето.
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