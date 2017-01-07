Джанлуиджи Буффон не сыграет с "Болоньей" из-за респираторного заболевания

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон пропустит матч с "Болоньей" из-за респираторного заболевания. Об этом сообщает твиттер туринцев.



Место в воротах "Ювентуса" займет Нето.