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Джанлуиджи Буффон не сыграет с "Болоньей" из-за респираторного заболевания

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон пропустит матч с "Болоньей" из-за респираторного заболевания. Об этом сообщает твиттер туринцев.

Место в воротах "Ювентуса" займет Нето.
Теги: Буффон Ювентус Болонья
Сегодня, 20:22
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