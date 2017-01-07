Пол Скоулз: "МЮ" может вернуться в чемпионскую гонку, если победит "Ливерпуль"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз поделился мнением о шансах своей экс-команды выиграть чемпионат Англии.



"МЮ набрал очень хорошую форму. На этом фоне не вижу "Челси" командой, которая не уязвима для манкунианцев. Есть свои проблемы и у "Ливерпуля".



Думаю, МЮ может вернуться в чемпионскую гонку, если победит "Ливерпуль" в следующем туре АПЛ", — сказал Скоулз в эфире BT Sport.