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Пол Скоулз: "МЮ" может вернуться в чемпионскую гонку, если победит "Ливерпуль"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз поделился мнением о шансах своей экс-команды выиграть чемпионат Англии.
"МЮ набрал очень хорошую форму. На этом фоне не вижу "Челси" командой, которая не уязвима для манкунианцев. Есть свои проблемы и у "Ливерпуля".
Думаю, МЮ может вернуться в чемпионскую гонку, если победит "Ливерпуль" в следующем туре АПЛ", — сказал Скоулз в эфире BT Sport.
"МЮ набрал очень хорошую форму. На этом фоне не вижу "Челси" командой, которая не уязвима для манкунианцев. Есть свои проблемы и у "Ливерпуля".
Думаю, МЮ может вернуться в чемпионскую гонку, если победит "Ливерпуль" в следующем туре АПЛ", — сказал Скоулз в эфире BT Sport.
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