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Лукаш Теодорчик выбыл из строя из-за болезни

Нападающий "Андерлехта" Лукаш Теодорчик, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", выбыл на неопределенный срок из-за болезни, передает пресс-служба брюссельского клуба.

Теодорчик в настоящий момент с 16-ю голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Бельгии.
Теги: Андерлехт
Сегодня, 20:46
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