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Бухарестское "Динамо" планирует взять в аренду Габриэля Торже

Румынский полузащитник "Терека" Габриэль Торже может перейти в бухарестское "Динамо", за которое уже выступал с 2008 до 2011 год.

Как заявил сам игрок ProTV, он может отправиться в "Динамо" на правах аренды.
Сегодня, 21:01
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