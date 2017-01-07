Пако Ройг: Невилл - дилетант, он худший тренер в истории футбола

Бывший президент "Валенсии" Пако Ройг считает экс-наставника команды Гэри Невилла худшим тренером в истории футбола.



"Что можно сказать о действующих владельцах "Валенсии"?! Пришел дилетант в лице Невилла, который в итоге стал худшим тренером в истории. Я никогда и ничего подобного не видел", - цитирует Ройга Daily Mail.