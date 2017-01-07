Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Пако Ройг: Невилл - дилетант, он худший тренер в истории футбола

Бывший президент "Валенсии" Пако Ройг считает экс-наставника команды Гэри Невилла худшим тренером в истории футбола.

"Что можно сказать о действующих владельцах "Валенсии"?! Пришел дилетант в лице Невилла, который в итоге стал худшим тренером в истории. Я никогда и ничего подобного не видел", - цитирует Ройга Daily Mail.
Теги: Невилл Валенсия
Сегодня, 21:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.