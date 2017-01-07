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Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (2)
Пако Ройг: Невилл - дилетант, он худший тренер в истории футбола
Бывший президент "Валенсии" Пако Ройг считает экс-наставника команды Гэри Невилла худшим тренером в истории футбола.
"Что можно сказать о действующих владельцах "Валенсии"?! Пришел дилетант в лице Невилла, который в итоге стал худшим тренером в истории. Я никогда и ничего подобного не видел", - цитирует Ройга Daily Mail.
"Что можно сказать о действующих владельцах "Валенсии"?! Пришел дилетант в лице Невилла, который в итоге стал худшим тренером в истории. Я никогда и ничего подобного не видел", - цитирует Ройга Daily Mail.
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