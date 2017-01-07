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Али Сиссоко привлек внимание "Олимпиакоса"

Защитник "Астон Виллы" Али Сиссоко интересен греческому "Олимпиакосу", сообщает Foot365.

Француз является главной трансферной целью "Олимпиакоса".

Сумма трансфера может составить 2 миллиона евро.
Теги: Астон Вилла Олимпиакос
Сегодня, 21:19
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