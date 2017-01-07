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Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (2)
Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (2)
Али Сиссоко привлек внимание "Олимпиакоса"
Защитник "Астон Виллы" Али Сиссоко интересен греческому "Олимпиакосу", сообщает Foot365.
Француз является главной трансферной целью "Олимпиакоса".
Сумма трансфера может составить 2 миллиона евро.
Француз является главной трансферной целью "Олимпиакоса".
Сумма трансфера может составить 2 миллиона евро.
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