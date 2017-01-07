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Тьяго Алькантара получил травму бедра

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара в субботу, во время тренировки команды в Дохе, травмировал правое бедро, из-за чего закончил тренировку на полчаса раньше, сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, тренировочный сбор для испанца закончен.

В нынешнем сезоне испанец провел 15 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Теги: Бавария
Сегодня, 21:29
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