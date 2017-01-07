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Массимо Аллегри: надеюсь провести в "Ювентусе" еще много лет
Главный тренер "Ювентуса" Массимо Аллегри сообщил, что в ближайшее время не намерен покидать туринский клуб.
"Я счастлив в "Ювентусе" и надеюсь остаться в туринском клубе на долгое время. Не считаю, что моя эра в "Старой синьоре" подошла к концу. Надеюсь, что проведу здесь еще много лет", - цитирует Аллегри Football Italia.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, руководство туринского клуба по окончании нынешнего сезона может отправить Аллегри в отставку.
"Я счастлив в "Ювентусе" и надеюсь остаться в туринском клубе на долгое время. Не считаю, что моя эра в "Старой синьоре" подошла к концу. Надеюсь, что проведу здесь еще много лет", - цитирует Аллегри Football Italia.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, руководство туринского клуба по окончании нынешнего сезона может отправить Аллегри в отставку.
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