Массимо Аллегри: надеюсь провести в "Ювентусе" еще много лет

Главный тренер "Ювентуса" Массимо Аллегри сообщил, что в ближайшее время не намерен покидать туринский клуб.



"Я счастлив в "Ювентусе" и надеюсь остаться в туринском клубе на долгое время. Не считаю, что моя эра в "Старой синьоре" подошла к концу. Надеюсь, что проведу здесь еще много лет", - цитирует Аллегри Football Italia.



Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, руководство туринского клуба по окончании нынешнего сезона может отправить Аллегри в отставку.