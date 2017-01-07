Антуан Гризманн: думаю, "Атлетико" приходит в себя

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал победу над "Эйбаром" (2:0 в матче 17-го тура чемпионата Испании.



"Это был сложный матч. Во втором тайме мы сумели прибавить и в результате этого добились победы. Думаю, "Атлетико" приходит в себя", – цитирует Гризманна официальный сайт клуба.