Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Антуан Гризманн: думаю, "Атлетико" приходит в себя

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал победу над "Эйбаром" (2:0 в матче 17-го тура чемпионата Испании.

"Это был сложный матч. Во втором тайме мы сумели прибавить и в результате этого добились победы. Думаю, "Атлетико" приходит в себя", – цитирует Гризманна официальный сайт клуба.
Теги: Гризманн Атлетико Реал
Сегодня, 22:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.