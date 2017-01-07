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"Лас-Пальмас" одержал победу над "Спортингом"

Чемпионат Испании

17 тур

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания)

"Лас-Пальмас" - "Спортинг Хихон" 1:0

Гол: Эль-Зхар, 55

"Лас-Пальмас": Варас, Симон, Кастельяно, Бигас, Лемос, Роке, Гомес, Боатенг (Ливайя, 89), Виера, Гарсия (Момо, 69), Эль-Зхар (Тана, 78)

"Спортинг Хихон": Куэльяр, Дуглас, Канелья, Бабен (Афиф, 65), Мере, Кастельяно, Альварес, Торрес, Родригес, Кармона (Санчес, 75), Чоп (Вигера, 60)

Предупреждения: Торрес, 60, Момо, 74, Тана, 84, Мере, 85, Кастельяно, 88
Теги: Лас-Пальмас Спортинг
Вчера, 22:26
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