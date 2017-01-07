Диего Симеоне: до перерыва соперник смотрелся очень неплохо

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Эйбаром" (2:0) в 17-м туре чемпионата Испании.



"До перерыва соперник временами владел инициативой и смотрелся очень неплохо. Рад, что удалось прибавить во втором тайме.



В первую очередь важна командная работа, это и принесло нам успех", - цитирует Симеоне Marca.