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Диего Симеоне: до перерыва соперник смотрелся очень неплохо

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Эйбаром" (2:0) в 17-м туре чемпионата Испании.

"До перерыва соперник временами владел инициативой и смотрелся очень неплохо. Рад, что удалось прибавить во втором тайме.

В первую очередь важна командная работа, это и принесло нам успех", - цитирует Симеоне Marca.
Теги: Эйбар Симеоне Атлетико
Вчера, 22:31
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