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"Эмполи" победил "Палермо" в чемпионате Италии

"Эмполи" победил "Палермо" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

19 тур

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия)

"Эмполи" - "Палермо" 1:0

Гол: Маккароне, 78 (пен.)

"Эмполи": Скорупски, Лорини, Паскуаль, Беллуши, Чосич, Диуссе, Крунич, Сапонара (Пуччарелли, 65), Кроче, Марилунго (Маккароне, 76), Мчедлидзе

"Палермо": Посавец, Рисполи, Морганелла (Алеесами, 75), Гонсалес, Гольданига, Сионек (Диаманти, 81), Гацци, Яяло (Балог, 83), Кайсон, Энрике, Несторовски

Предупреждения: Лорини, 57, Морганелла 74, Сионек, 76, Энрике, 90+2
Теги: Эмполи Палермо
Вчера, 22:33
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