Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гол Жиру на последних минутах игры позволил "Арсеналу" обыграть "Престон Норт Энд"

В игре 1/32 финала Кубка Англии "Арсенал" в гостях одержал волевую победу над клубом "Престон Норт Энд" (2:1) и вышел в следующий раунд турнира.

Кубок Англии

1/32 финала

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия)

"Престон Норт Энд" - "Арсенал" 1:2

Гол: Робинсон, 6 - Рэмси, 47, Жиру, 90

"Престон Норт Энд": Максвелл, Вермийл, Каннингем, Хантингтон, Кларк, Пирсон, Макгиди, Джонсон (Хорган, 82), Галлахер (Браун, 60), Хаджилл (Макиенок, 77), Робинсон

"Арсенал": Оспина, Монреаль, Мустафи, Паулиста, Мэйтленд-Найлс (Холдинг, 90+1), Джака, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 86), Рэмси, Жиру, Айуоби, Перес (Рен-Аделед, 90+1

Предупреждения: Хаджилл, 45, Каннингем, 66
Теги: Арсенал
Вчера, 22:36
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.