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Защитник Йерри Мина не перейдет в "Барселону" в зимнее трансферное окно

Защитник Йерри Мина не перейдет из "Палмейраса" в "Барселону" в январе, сообщает Sport.es со ссылкой на агента игрока.

Ранее сообщалось, что игрок интересен каталонскому клубу.
Вчера, 22:47
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