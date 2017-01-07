Защитник Йерри Мина не перейдет в "Барселону" в зимнее трансферное окно

Защитник Йерри Мина не перейдет из "Палмейраса" в "Барселону" в январе, сообщает Sport.es со ссылкой на агента игрока.



Ранее сообщалось, что игрок интересен каталонскому клубу.