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Спортивный директор "Валенсии" отправлен в отставку

Спортивный директор "Валенсии" Хесус Гарсия Питарч отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Его место временно займет Хосе Рамон Алесанко, который ранее трудился директором академии команды.
Теги: Валенсия
Вчера, 23:03
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