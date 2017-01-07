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Боб Брэдли может возглавить сборную Норвегии
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Лукаш Подольски перейдет в китайский клуб
Вчера 22:33
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"Эмполи" победил "Палермо" в чемпионате Италии
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"Лас-Пальмас" одержал победу над "Спортингом"
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Ивелин Попов назван игроком года в Болгарии (11)
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Тьяго Алькантара получил травму бедра
Тьяго Алькантара получил травму бедра
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Али Сиссоко привлек внимание "Олимпиакоса"
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"Халл Сити" обыграл "Суонси" в Кубке Англии
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"Милану" выделят на трансферы 150 миллионов евро
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"Манчестер Юнайтед" забил четыре мяча "Редингу"
"Манчестер Юнайтед" забил четыре мяча "Редингу"
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Уэсли Снейдер: в Китае мне бы хватило 15 миллионов евро в год и 3-х летний контракт (10)
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Вчера 15:58
Уэйн Руни забил 249-й гол в составе "Манчестер Юнайтед" и сравнялся с Бобби Чарльтоном (2)
Уэйн Руни забил 249-й гол в составе "Манчестер Юнайтед" и сравнялся с Бобби Чарльтоном (2)
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Агент: Кришито не намерен уходить из "Зенита" (2)
Агент: Кришито не намерен уходить из "Зенита" (2)
Спортивный директор "Валенсии" отправлен в отставку
Спортивный директор "Валенсии" Хесус Гарсия Питарч отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
Его место временно займет Хосе Рамон Алесанко, который ранее трудился директором академии команды.
Его место временно займет Хосе Рамон Алесанко, который ранее трудился директором академии команды.
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