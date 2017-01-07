"Интер" и "Палмейрас" достигли договорённости по переходу Фелипе Мело

Полузащитник "Интера" Фелипе Мело на правах аренды перейдет в "Палмейрас", сообщает Globoesporte.



Для окончательного завершения сделки сторонам осталось решить последние детали. Мело будет выступать за "Палмейрас" полгода на правах аренды, пока не истечет договор игрока с миланцами.