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"Интер" и "Палмейрас" достигли договорённости по переходу Фелипе Мело

Полузащитник "Интера" Фелипе Мело на правах аренды перейдет в "Палмейрас", сообщает Globoesporte.

Для окончательного завершения сделки сторонам осталось решить последние детали. Мело будет выступать за "Палмейрас" полгода на правах аренды, пока не истечет договор игрока с миланцами.
Теги: Интер Палмейрас
Вчера, 23:18
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