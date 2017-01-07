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"Интер" и "Палмейрас" достигли договорённости по переходу Фелипе Мело
Полузащитник "Интера" Фелипе Мело на правах аренды перейдет в "Палмейрас", сообщает Globoesporte.
Для окончательного завершения сделки сторонам осталось решить последние детали. Мело будет выступать за "Палмейрас" полгода на правах аренды, пока не истечет договор игрока с миланцами.
Для окончательного завершения сделки сторонам осталось решить последние детали. Мело будет выступать за "Палмейрас" полгода на правах аренды, пока не истечет договор игрока с миланцами.
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