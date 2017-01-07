Лукаш Подольски перейдет в китайский клуб

Нападающий "Галатасарая" Лукаш Подольски продолжит карьеру в Китае.



Трансфер немецкого форварда выгоден для команды в финансовом плане, сообщает официальный сайт турецкого клуба. В каком именно клубе будет играть Подольски не уточняется.