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Лукаш Подольски перейдет в китайский клуб

Нападающий "Галатасарая" Лукаш Подольски продолжит карьеру в Китае.

Трансфер немецкого форварда выгоден для команды в финансовом плане, сообщает официальный сайт турецкого клуба. В каком именно клубе будет играть Подольски не уточняется.
Теги: Подольски Галатасарай Трансферы
Вчера, 23:23
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