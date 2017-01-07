Боб Брэдли может возглавить сборную Норвегии

Бывший главный тренер "Суонси" Боб Брэдли может возглавить сборную Норвегии, утверждает Nettavisen.



Национальная футбольная федерация страны уже связалась со специалистом, чтобы предложить ему контракт.



"Суонси" уволил американского специалиста с поста главного тренера менее двух недель назад.