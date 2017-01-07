Фабиан Делф может вернуться в "Астон Виллу"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф может вернуться в "Астон Виллу", сообщает Daily Telegraph.



"Вилланы" хотят взять футболиста до конца сезона на правах аренды.



Делф, который перешел в "Сити" за 11 милилонов евро, сыграл всего в 13 матчах за полтора года.