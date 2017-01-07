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Фабиан Делф может вернуться в "Астон Виллу"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф может вернуться в "Астон Виллу", сообщает Daily Telegraph.

"Вилланы" хотят взять футболиста до конца сезона на правах аренды.

Делф, который перешел в "Сити" за 11 милилонов евро, сыграл всего в 13 матчах за полтора года.
Теги: Манчестер Сити Астон Вилла Трансферы
Вчера, 23:32
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