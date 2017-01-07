Антонио Конте: Коста - основной форвард "Челси", Батшуайи трудно пробиться в состав

Наставник "Челси" Антонио Конте высказался о форварде команды Миши Батшуайи, который не проходит в основной состав "синих".



"Ему тяжело адаптироваться к чемпионату, потому что тут очень силовой футбол, и играть тут очень непросто. Ему только 23 года, он очень молод, он может еще прибавить, но нашим основным нападающим является Диего Коста, и Миши трудно пробиться в состав. Сейчас ему важно сконцентрироваться на игре, увидеть настоящее и не заглядывать далеко вперед. Важно остаться собранным и играть хорошо, чтобы доказать, что он может вписаться в нашу философию", - цитирует Конте официальный сайт клуба.