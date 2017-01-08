Кевин Гамейро: это был важный матч, который мы очень хотели выиграть

Форвард "Атлетико" Кевин Гамейро поделился мысли после победы над "Эйбаром" (2:0) в 17-м туре чемпионата Испании.



"Это был важный матч, который мы очень хотели выиграть. Знали, что сыграем против сложного соперника, поэтому на протяжении всех 90 минут встречи мы не переставали работать. Когда дела идут не очень хорошо, нужно просто взяться за работу ещё усерднее. Только так можно обрести уверенность в себе в чемпионате Испании", - цитирует француза пресс-служба клуба.