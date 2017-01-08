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10:00
Вдова Шустикова: уверена на тысячу процентов, что решение об увольнении Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий (12)
Вдова Шустикова: уверена на тысячу процентов, что решение об увольнении Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий (12)
09:10
Ивелин Попов: слишком рано уезжать за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в "Спартаке" (6)
Ивелин Попов: слишком рано уезжать за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в "Спартаке" (6)
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Фабиан Делф может вернуться в "Астон Виллу"
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Боб Брэдли может возглавить сборную Норвегии
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Ивелин Попов назван игроком года в Болгарии (15)
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Дубль Мусы вывел "Лестер" в 1/16 финала Кубка Англии (15)
Дубль Мусы вывел "Лестер" в 1/16 финала Кубка Англии (15)
"Барселона" поборется за Деле Алли
"Барселона" составит "Реалу" конкуренцию в борьбе за хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли, сообщает Daily Mirror.
По информации издания, "шпоры" могут выручить от продажи 20-летнего игрока около 70 миллионов фунтов.
По информации издания, "шпоры" могут выручить от продажи 20-летнего игрока около 70 миллионов фунтов.
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