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"Барселона" поборется за Деле Алли

"Барселона" составит "Реалу" конкуренцию в борьбе за хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли, сообщает Daily Mirror.

По информации издания, "шпоры" могут выручить от продажи 20-летнего игрока около 70 миллионов фунтов.
Теги: Алли Барселона Тоттенхэм Трансферы
Сегодня, 11:06
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