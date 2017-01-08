Аарон Рэмзи: во втором тайме мы показали, на что способны и какие у нас амбиции

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи прокомментировал победу над "Престоном" в матче 1/32 финала Кубка Англии (2:1).



"Я играл в чемпионшипе и знаю, как трудно играть против команд из этого турнира. В первом тайме у нас мало что получалось. Во втором тайме мы показали, на что мы способны и какие у нас амбиции. Мы прекрасно понимали, что в первом тайме играли слишком плохо для уровня "Арсенала", - цитирует Рэмзи BBC.