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Луис Энрике: нужно показать отличную игру, чтобы обыграть "Вильярреал"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".

"Мы знаем уровень игры "Вильярреала". Эта команда мало пропускает и показывает хороший футбол. Наша задача набрать в матче три очка. Нужно показать отличную игру, чтобы сделать это.

Ни одна команда не сможет победить во всех оставшихся матчах чемпионата. Но надо выигрывать в каждом туре, чтобы оказывать давление на лидера. Впереди еще много матчей", - цитирует Энрике Marca.
Теги: Энрике Барселона Вильярреал
Сегодня, 12:20
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