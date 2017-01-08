Луис Энрике: нужно показать отличную игру, чтобы обыграть "Вильярреал"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".



"Мы знаем уровень игры "Вильярреала". Эта команда мало пропускает и показывает хороший футбол. Наша задача набрать в матче три очка. Нужно показать отличную игру, чтобы сделать это.



Ни одна команда не сможет победить во всех оставшихся матчах чемпионата. Но надо выигрывать в каждом туре, чтобы оказывать давление на лидера. Впереди еще много матчей", - цитирует Энрике Marca.