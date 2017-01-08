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Маурицио Сарри: проявили характер и мужество, что позволило нам победить

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Сампдорией" в матче 19-го тура Серии А.

"В первом тайме мы совершили большое количество потерь при передачах. Мы играли медленно и позволили "Сампдории" перекрывать нам все ходы. В последние дней 10 мы провели несколько интенсивных тренировок. Возможно, поэтому мы были не так остры в нападении сегодня. Мы не показали хороший футбол, но проявили характер и мужество, что позволило нам победить. Я доволен, что психологически команда была готова биться за победу до конца", - цитирует Сарри Sky Sport Italia.
Теги: Сарри Наполи Сампдория
Сегодня, 12:24
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