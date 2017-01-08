"Манчестер Сити" возобновил интерес к Аймерику Ляпорту

"Манчестер Сити" вновь проявляет интерес к защитнику "Атлетика" Аймерику Ляпорту, информирует The Mirror.



Сообщается, что "горожане" попытаются приобрести 22-летнего футболиста уже в январе. Сумма отступных за Ляпорта составляет 66 миллионов евро.