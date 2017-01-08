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"Манчестер Сити" возобновил интерес к Аймерику Ляпорту

"Манчестер Сити" вновь проявляет интерес к защитнику "Атлетика" Аймерику Ляпорту, информирует The Mirror.

Сообщается, что "горожане" попытаются приобрести 22-летнего футболиста уже в январе. Сумма отступных за Ляпорта составляет 66 миллионов евро.
Теги: Манчестер Сити Атлетик Трансферы
Сегодня, 12:31
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