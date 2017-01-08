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Марсело: был бы очень рад выступать за "Реал" так долго, как только возможно

Защитник "Реала" Марсело надеется, что еще долгое время будет выступать за мадридский клуб.

"Когда я перешел в "Реал", мне было 18 лет, и я переживал по поводу того, что мне придется представлять свою страну в такой именитой команде. Еще 10 лет в Мадриде? Я был бы очень рад выступать за "Реал" так долго, как только возможно. Хочу отметить, что без поддержки Роберто Карлоса, Фабио Каннаваро и Пепе я вряд ли смог бы закрепиться в мадридском клубе", - цитирует Марсело Marca.
Теги: Марсело Реал
Сегодня, 13:16
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