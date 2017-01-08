Стивен Н'Зонзи заинтересовал "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно намерен приобрести полузащитника "Севильи" Стивена Н`Зонзи, утверждает Daily Express.



Сообщается, что француз отклонил предложение испанского клуба о новом контракте и хочет вернуться в АПЛ.