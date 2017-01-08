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Стивен Н'Зонзи заинтересовал "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно намерен приобрести полузащитника "Севильи" Стивена Н`Зонзи, утверждает Daily Express.

Сообщается, что француз отклонил предложение испанского клуба о новом контракте и хочет вернуться в АПЛ.
Теги: Манчестер Сити Севилья Трансферы
Сегодня, 13:22
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