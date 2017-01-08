Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент: не уверен, что Эвра покинет "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра вряд ли покинет команду. Об этом сообщил агент футболиста.

"Не уверен, что Эвра покинет "Ювентус". Однако, давайте посмотрим, что может произойти в ближайшие дни", - цитирует Федерико Пасторелло Juvenews.eu.
Теги: Эвра Ювентус
Сегодня, 13:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.