Агент: не уверен, что Эвра покинет "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра вряд ли покинет команду. Об этом сообщил агент футболиста.



"Не уверен, что Эвра покинет "Ювентус". Однако, давайте посмотрим, что может произойти в ближайшие дни", - цитирует Федерико Пасторелло Juvenews.eu.