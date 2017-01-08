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16:20
Борис Игнатьев: думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть Смолова в составе своей команды
Борис Игнатьев: думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть Смолова в составе своей команды
15:37
Федор Щербаченко: видеоповторы должны смотреть эксперты – судьи сами не должны куда-то бежать для этого (3)
Федор Щербаченко: видеоповторы должны смотреть эксперты – судьи сами не должны куда-то бежать для этого (3)
15:09
"Зенит": спасибо, Аксель! (видео) (21)
"Зенит": спасибо, Аксель! (видео) (21)
10:00
Вдова Шустикова: уверена на тысячу процентов, что решение об увольнении Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий (18)
Вдова Шустикова: уверена на тысячу процентов, что решение об увольнении Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий (18)
09:10
Ивелин Попов: слишком рано уезжать за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в "Спартаке" (8)
Ивелин Попов: слишком рано уезжать за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в "Спартаке" (8)
Дубль Перишича принес "Интеру" волевую победу над "Удинезе"
В матче 19-го тура Серии А "Интер" одержал победу над "Удинезе".
Чемпионат Италии
19 тур
"Удинезе" - "Интер" 1:1
Гол: Янкто, 18 - Перишич, 45+2, 87
"Удинезе": Карнезис, Ларанжера, Самир, Фелипе, Видмер, Фофана, Кумс (Холлфредссон, 63), Янкто, Де Пауль (Перица, 72), Теро (Ридер, 80), Сапата
"Интер": Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Ансальди, Миранда, Брозович, Банега (Мариу, 56), Кондогбиа (Эдер, 83), Перишич (Андреолли, 90+1), Кандрева, Икарди
Предупреждения: Кондогбиа, 65, Теро, 74, Янкто, 75, Брозович, 86, Фофана, 86
Чемпионат Италии
19 тур
"Удинезе" - "Интер" 1:1
Гол: Янкто, 18 - Перишич, 45+2, 87
"Удинезе": Карнезис, Ларанжера, Самир, Фелипе, Видмер, Фофана, Кумс (Холлфредссон, 63), Янкто, Де Пауль (Перица, 72), Теро (Ридер, 80), Сапата
"Интер": Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Ансальди, Миранда, Брозович, Банега (Мариу, 56), Кондогбиа (Эдер, 83), Перишич (Андреолли, 90+1), Кандрева, Икарди
Предупреждения: Кондогбиа, 65, Теро, 74, Янкто, 75, Брозович, 86, Фофана, 86
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