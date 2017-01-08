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Дубль Перишича принес "Интеру" волевую победу над "Удинезе"

В матче 19-го тура Серии А "Интер" одержал победу над "Удинезе".

Чемпионат Италии

19 тур

"Удинезе" - "Интер" 1:1

Гол: Янкто, 18 - Перишич, 45+2, 87

"Удинезе": Карнезис, Ларанжера, Самир, Фелипе, Видмер, Фофана, Кумс (Холлфредссон, 63), Янкто, Де Пауль (Перица, 72), Теро (Ридер, 80), Сапата

"Интер": Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Ансальди, Миранда, Брозович, Банега (Мариу, 56), Кондогбиа (Эдер, 83), Перишич (Андреолли, 90+1), Кандрева, Икарди

Предупреждения: Кондогбиа, 65, Теро, 74, Янкто, 75, Брозович, 86, Фофана, 86
Теги: Интер Удинезе
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