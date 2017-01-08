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Борис Игнатьев: думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть Смолова в составе своей команды
Борис Игнатьев: думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть Смолова в составе своей команды
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Федор Щербаченко: видеоповторы должны смотреть эксперты – судьи сами не должны куда-то бежать для этого (3)
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Вдова Шустикова: уверена на тысячу процентов, что решение об увольнении Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий (18)
09:10
Ивелин Попов: слишком рано уезжать за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в "Спартаке" (8)
Ивелин Попов: слишком рано уезжать за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в "Спартаке" (8)
"Галатасарай" предложил за Домагоя Виду 4,5 млн евро
"Галатасарай" собирается приобрести защитника киевского "Динамо" Домагоя Виду, сообщает aslanarenasi.com.
Турецкий клуб предложил за хорвата 4,5 млн евро. При этом украинская сторона собирается получить за своего футболиста не менее 7 млн. В данный момент переговоры продолжаются.
Турецкий клуб предложил за хорвата 4,5 млн евро. При этом украинская сторона собирается получить за своего футболиста не менее 7 млн. В данный момент переговоры продолжаются.
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