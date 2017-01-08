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"Галатасарай" предложил за Домагоя Виду 4,5 млн евро

"Галатасарай" собирается приобрести защитника киевского "Динамо" Домагоя Виду, сообщает aslanarenasi.com.

Турецкий клуб предложил за хорвата 4,5 млн евро. При этом украинская сторона собирается получить за своего футболиста не менее 7 млн. В данный момент переговоры продолжаются.
Теги: Галатасарай Динамо Киев
Сегодня, 17:07
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