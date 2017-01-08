Антонио Кассано может продолжить карьеру в Китае

"Сампдория" получила два предложения по нападающему Антонио Кассано от клубов из китайской суперлиги - "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шаньдун Лунэн", сообщает Gianlucadimarzio.com.



Ожидается, что игроку будет предложен краткосрочный контракт, так как жена и дети футболиста не собираются переезжать с ним в Китай. Отметим, что в текущем сезоне 34-летний форвард ни разу не выходил на поле в составе команды. В прошлом сезоне он сыграл в 24 матчах чемпионата Италии за "Сампдорию", в которых отметился лишь 2 голами.